Op zoek naar plezier na rampjaar 2016

Geen einde

Maar Broersen won in Talence en daar is ook het idee ontstaan om wel verder te gaan. Met de sport en met Rietveld als coach. Er komt geen einde aan de carrière van de pas 26-jarige Broersen. Rietveld laat haar meer los, laat haar zelf nadenken en harder trainen. Rietveld: ,,Vetter is van oorsprong toch een schoolmeester, terwijl Nadine zelf al zoveel heeft bereikt en meegemaakt. Zij weet ook heel veel."

Het rampjaar zit diep. Broersen vertelt dat ze de moeilijke tijd achter haar wil laten. Soms is dat moeilijk, omdat ze op Papendal haar oude trainingsgroep en trainer ziet. ,,Als een relatie uit is, dan is het prettig om diegene niet meer te zien. Dat voelt nu ook zo."



Blessures speelden een grote rol in de laatste jaren. Nu is ze fit, gevoelsmatig op de weg terug. De voorbije weken heeft ze tijdens indoorwedstrijden prima gepresteerd. Dat Broersen door alle afzeggingen voor het toernooi in Belgrado plots veel blikken op zich weet gericht, doet haar weinig. Gevraagd naar haar medaillekansen haalt ze haar schouders op. ,,Ben ik totaal niet mee bezig'', zegt ze resoluut. ,,Ik wil het plezier terugkrijgen. Dat is het belangrijkste."



In vaktermen legt ze uit dat ze niet 'prestatiegericht' maar 'procesgericht' bezig is. Na haar wereldtitel in 2014 is de druk gegroeid. Ze wil nu eerst het dramatische 2016 vergeten en weer vrij zijn in haar hoofd. ,,Ik heb het deelnemersveld voor het EK niet eens bekeken'', zo geeft Broersen nog mee. ,,Natuurlijk ga ik straks voor het hoogst haalbare. Maar ik wil vooral weer meedoen aan wedstrijden, omdat ik dat gewoon leuk vind."