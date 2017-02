Opeens maak ik een foto van de Kuip

Gistermiddag kom ik aanrijden bij de Kuip, vanuit de richting Zuidplein. En net op het moment dat ik de parkeerplaats van het stadion wil opdraaien, loopt Erik, de vriend van mijn dochter, over het zebrapad voor mij. Een stukje verderop zie ik ook nog mijn dochter Alies zelf, met aan haar hand de kinderen van mijn zoon Gert, mijn kleinkinderen. Even later, na het parkeren, hangt Regi Blinker om mijn nek en kom ik ook Ben Wijnstekers tegen. En dat in een paar minuten, wat een toeval allemaal! Hoe kan zoiets?



Ja, dan ben ik een vreemde hoor. Dan weet ik zeker: Feyenoord gaat vandaag niet verliezen.



De eerste twintig minuten speelde Feyenoord tegen PSV dan ook direct heel goed. Het won alle duels. Op het veld straalden de spelers uit dat er in de Kuip op deze dag niets te halen was. Het tempo was hoog, Feyenoord zette overal druk. Vilhena en Kongolo waren de hele eerste helft de besten op het veld. De eerste goal van Feyenoord kwam voort uit een geweldige aanval. Feyenoord speelde in die fase het beste spel van het seizoen, ongeveer net zo als in de eerste helft uit bij AZ. Het had PSV in de tang.



Maar na een minuut of twintig gebeurde er iets raars: Feyenoord ging achteruit lopen. De spelers wisten dat PSV bij een achterstand zou gaan komen, maar daar hadden ze zich blijkbaar onvoldoende op ingesteld. Want het beste wat je dan kunt doen is: rustig blijven, goed om je heen kijken en dan PSV ondersteboven voetballen. Want als PSV opeens ongecontroleerd naar voren komt rennen, ontstaan grote ruimtes. Deze moet je dan benutten. Maar dat deed Feyenoord niet. Op een gegeven moment kwam het zelfs steeds een mannetje tekort op het middenveld. Achterin stonden drie verdedigers tegenover één spits: Luuk de Jong.