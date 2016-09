Oranje handhaaft zich in Davis Cup

Beide landen streden in Bastad om klassebehoud op het één-na-hoogste niveau. Het Zweedse team kan nu in oktober opnieuw aan de bak tegen Israël om degradatie naar groep 2 te voorkomen.



De handhaving was zaterdag al een feit. Captain Jan Siemerink zag Jean-Julien Rojer en Haase het dubbelspel winnen. De Nederlanders, op de Spelen van Rio gestrand in de eerste ronde, waren duidelijk te sterk voor Isak Arvidsson en Fred Simonsson. Na de twee zeges in het enkelspel van vrijdag zorgde dat voor een vroegtijdige beslissing. Thiemo de Bakker versloeg vrijdag Elias Ymer in vijf sets. Haase won later die dag van diens jongere broer Mikael.



'We moeten nog beter kunnen. Ik hoop dat we volgend jaar een gooi kunnen doen naar een plaats in de wereldgroep', zei Haase, die zondag in twee sets (6-2 6-4) Arvidsson de baas was. 'En dat we eindelijk weer eens een thuiswedstrijd loten.' Van Rijthoven won de slotpartij tegen Mikael Ymer: 6-7 (1) 7-6 (6) 6-2.



Siemerink keek ook al hoopvol vooruit. 'Het is lekker om volgend jaar weer een poging te kunnen doen om naar de wereldgroep te gaan. Daar doe je het toch voor', zei hij bij de NOS. En, over de beslissende dubbelpartij: 'Ik had niet het gevoel dat dit fout zou gaan. Er was een kwaliteitsverschil en als je dan je hoofd erbij houdt, kan het eigenlijk niet missen.'