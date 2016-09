Oranje kan niet zonder Wesley Sneijder.

Jeroen Zoet: 6

Een prima redding op een schot van Forsberg, maar geklopt door de fraaie lob van Berg. Op het optreden van Zoet in Zweden viel verder eigenlijk niet veel aan te merken.



Daryl Janmaat: 6

Net als je denkt dat Janmaat wel aan een erg slordige interland bezig is, zorgt hij voor de inleiding van de gelijkmaker van Wesley Sneijder. Zijn schot werd nog gekeerd, maar de rebound was raak.



Jeffrey Bruma: 6

De verdediger van Wolfsburg was ook vaak onnauwkeurig in de voorzetting naar voren. Beet zich wel vast in de Zweedse frontlinie, die nauwelijks aan bod kwam in Solna.



Virgil van Dijk: 6

Aan de bal in de openingsfase vaak niet secuur, maar direct na rust de reddende engel om koppend de 2-0 van Berg te voorkomen. Zijn aanvallende kopbal later had eigenlijk de 1-1 moeten opleveren.



Daley Blind: 6

Dit keer weer als linksback in Oranje. Slim vulde hij de ruimte op die Sneijder voor hem open liet op de momenten dat hij naar binnen trok. Weinig balverlies, degelijk. Zoals we hem kennen.