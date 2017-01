Oude club, nieuwe kans voor Büttner

Hij knikt. In Moskou is hij wel in de vergetelheid geraakt. Maar Dinamo is een verhaal van plotseling verval. ,,Het eerste jaar was hartstikke goed. Maar ineens verdween de president en stortte de club in. Alle dure buitenlanders moesten weg. Ik ook. Bij mij heeft het alleen even langer geduurd."



En daardoor overlegt hij over het afgelopen half jaar maar vier wedstrijden. In de tweede divisie in Rusland, na de degradatie van Dinamo in het voorjaar. ,,Dat was allemaal politiek. De trainer wilde me wel opstellen, maar mocht dat niet. Dinamo moest van me af. Nee, dat is geen prettige situatie."



Maar geen Moskoviet die Büttner een verwijt kan maken. ,,Ik heb altijd mijn best gedaan", zegt hij. ,,Natuurlijk was de motivatie weg. Maar ik had een goed contract. Daarvoor moet je die mensen dankbaar zijn. Zij hebben gigantisch veel betaald. Alleen zaten we wel op een doodlopende weg. Dan rest er gewoon niets anders dan een breuk."