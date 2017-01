Overal is de missie van Davy Klaassen voelbaar

Klaassen wil een afscheid in stijl

Observeer Davy Klaassen een week lang tijdens zo'n trainingskamp en de slotsom is snel gemaakt. De Ajax-aanvoerder is de absolute leider van deze selectie. De warming-up of de cooling down? Klaassen loopt voorop. Extra vrijwillige buikspieroefeningen na de training? Klaassen ligt als eerste klaar en spoort zijn medespelers aan mee te doen. Simpele voorbeelden dat de middenvelder bezig is met een missie: zijn mogelijk laatste maanden bij de club móeten afgesloten worden met een titel.



En zie hem eens tekeer gaan op zaterdag in die oefenwedstrijd tegen RB Leipzig. Het spel en de 5-1 winst tegen de stuntploeg van de Bundesliga maken indruk. Maar wat nog meer beklijft: ook bij een ruime voorsprong gaat Klaassen tot het uiterste. Als de inmiddels gefrustreerde Duisters beginnen te schoppen en Joël Veltman het grootste slachtoffer is, vliegt Klaassen er op af. Zo van: wij zijn een team, ze blijven van ons af. Het grappige is dat ook de meer sierlijke voetballers Hakim Ziyech en Lasse Schöne daarin meegaan. Klaassen laat er geen misverstand over bestaan: Ajax wordt kampioen als de wedstrijd tegen Leipzig die nieuwe norm is.