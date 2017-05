Overal is de opwinding voelbaar

Neem nou het bataljon camera's langs het veld, gisteravond in het imposante Stade Olympique Lyonnais. Of de nerveuze UEFA-mannetjes in hun kostuums, driftig heen en weer lopend door de gangen van het stadion.

Zie de paar honderd fans bij de training, verzameld op de onderste rijen, vol verwachting op weg naar de belangrijkste Europese wedstrijd van Ajax in twintig jaar.



Aan alles is het voelbaar in Lyon: de heerlijke opwinding op weg naar een grote voetbalwedstrijd. Tegen het einde van de laatste training baden de spelers nog altijd in het zachte avondlicht, als subtiel bewijs dat Ajax zelfs in mei nog meedoet op het internationale podium. Eindelijk, na al die jaren van onmacht en frustraties.



Al weken zindert de opwinding rondom Ajax, ook gewoon thuis in Nederland, waar trainer Peter Bosz dinsdag in Zeist nog een zaal vol trainers en clubdirecteuren toesprak. Steeds werd hij aangeklampt, aangesproken, gecomplimenteerd. ,,Wat ik zo mooi vond'', aldus Bosz, ,,is dat het algemeen wordt gezien als een kans voor het hele Nederlandse voetbal. Als iets wat niet alleen Ajax aangaat, maar heel Nederland.''



Een kans, dat is het. Ondanks de weergaloze 4-1 overwinning van vorige week in Amsterdam, is overal nog een voorbehoud voelbaar, ten teken dat Ajax nadrukkelijk op zijn tellen moet passen. Een erfenis ook uit de wedstrijd in Gelsenkirchen van vorige maand, toen de Amsterdamse club op zijn tandvlees de finish haalde, ondanks een - ook toen - wervelende show in eigen huis. En dan was er nog de 7-1 oorwassing van AZ tegen Olympique Lyon, in hetzelfde stadion.



,,Maar afzonderlijke wedstrijden zijn altijd onvergelijkbaar'', zegt Bosz, die de tweestrijd met Schalke 04 meteen voor zijn kiezen kreeg op de persconferentie. Kernvraag: wat heeft Ajax geleerd van juist die wedstrijd?

,,Je zou er bijna een complex van krijgen, maar dat lijkt me niet nodig'', aldus Bosz, zelfbewust. ,,Dit seizoen hebben we óók in veel uitwedstrijden prima gespeeld. Natuurlijk is het anders: spelen met 60.000 man die tegen je zijn, die gaan fluiten als je de bal hebt. Maar ik heb tegen de jongens gezegd dat ze moeten genieten. Dat ze vooral hun eigen spel moeten spelen. Dit team is jong, maar vergeet niet: dit wordt al onze achttiende Europese wedstrijd dit seizoen.''

