Overheid wil 100 miljoen van Armstrong: Ik geloof in de wet

Een van zijn toenmalige ploegen, US Postal, is gefinancierd met belastinggeld. Het proces zou in de herfst moeten plaatsvinden.



,,US Postal heeft in die tijd van ons geprofiteerd'', zegt de Texaan. ,,Als veel mensen vinden dat ik bestraft moet worden, is dat oké. Ik ben in mijn leven al vaak gestraft. Maar wij geloven in de wet.''



De overheid wil het bedrag terugvorderen dat destijds als sponsorgeld via US Postal aan Armstrong betaald werd en sloot zich zo aan bij een rechtszaak die Armstrongs voormalige ploegmaat Floyd Landis reeds in 2010 aanspande.