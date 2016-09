Oververmoeide Bertens neemt voorlopig rust

,,Ik houd komende week nog goed rust en ga daarna weer trainen, om volledig fit een goed einde van mijn tennisjaar te gaan nastreven bij de toernooien in Linz en Luxemburg'', meldde Bertens vrijdag op haar website. De pupil van coach Raemon Sluiter beleeft een jaar van pieken en dalen.



Bertens veroverde in mei op het gravel in Neurenberg haar tweede WTA-titel en stuntte vervolgens op Roland Garros. Op het Franse grandslamtoernooi werd ze pas in de halve finales gestuit door Serena Williams. Bertens hield wel een kuitblessure over aan haar vele partijen in Parijs, maar drong bij haar rentree op Wimbledon direct weer door tot de derde ronde. Ze bereikte vervolgens op het gravel in Gstaad de finale, waarin ze een tikkeltje verrassend verloor van de jonge Zwitserse Viktorija Golubic. Het bleek het begin van een reeks nederlagen.



De huidige nummer 22 van de wereld vloog er bij vijf toernooien op rij al in de eerste ronde uit, onder meer op de Olympische Spelen en bij de US Open. Bertens oogde niet meer zo fris en fit als eerder in het seizoen. Tests wezen dat deze week ook uit. Ze hoopt begin volgende maand op het Oostenrijkse hardcourt in Linz haar rentree te maken.