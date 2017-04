Peloton valt in een paar dagen honderden kilo's af

Specialisten

De meeste specialisten voor de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik hebben zich bewust voorbereid in de Ronde van het Baskenland om meer inhoud op te doen en zich te testen op steile klimmetjes. Want de koersen vragen ook om een specifieke training, stelt Martens. ,,Natuurlijk is de genetische aanleg een voorwaarde, maar die 1 à 2 minuten volle bak moet je gewoon vaak trainen.''



Zelf verhuisde hij tien jaar geleden na zijn eerste seizoen voor Skil-Shimano naar Lanaken, niet toevallig nabij Maastricht. ,,Ik wilde kijken hoever ik kon komen in deze koersen.'' Niet dat hij daarna bijvoorbeeld wekelijks zijn fiets naar de Cauberg, tot vorig jaar de allesbeslissende heuvel in de Gold Race, stuurde. ,,Het gaat meer om de soort inspanning. Het hoeft niet dezelfde klim te zijn. De Cauberg is ook een toeristische trekpleister, het is in het weekend niet heel aangenaam om daar omhoog te fietsen. Weet je, het zijn allemaal geen leuke beklimmingen om rustig op te fietsen, maar wel ideaal als test voor hoe je ervoor staat. Op de Gulpenerberg of de Keutenberg merk je echt of je de power hebt of niet.''



De Italiaan Sonny Colbrelli won woensdag de Brabantse Pijl, het startpunt van de serie heuvelklassiekers. Hij heeft zichzelf op een strak dieet gezet om te pieken in deze koersen. Niet gemakkelijk. In het verleden vertelde hij dat hij 'al aankwam bij het ruiken van een bord pasta'. Ook volgens Gilbert, de koning van de Cauberg en in 2011 dominant in alle heuvelklassiekers, is het gewicht essentieel. ,,Maar wel alleen in de juiste verhouding met de kracht. Pure klimmers zullen nooit de Amstel Gold Race winnen. Het is ook een gevoelskwestie. Alleen naar de weegschaal kijken werkt niet. Als ik in de trainingen voel dat ik tot bovenaan door kan trekken op de steile heuveltjes, weet ik dat ik goed zit.''