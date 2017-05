Peter, pak die cup voor Rinus

Dus Peter Bosz heeft sowieso een prijs dit seizoen. De Rinus Michels Award. Het is dan wel een individuele prijs, maar uitgedeeld door al zijn vakgenoten. Mensen die er proefondervindelijk over kunnen meepraten. Zij vinden het optreden van het huidige Ajax zo waardevol dat een finale in de Europa League verkozen wordt boven het winnen van een prijs zoals de landstitel of de beker. Net als vorig jaar, toen Erik ten Hag deze titel ten deel viel. Volledig in de romantische geest van de Hollandse School. Niet het resultaat, maar vooral de schoonheid van het spel telt. Best opmerkelijk als je steeds vaker geluiden hoort dat we de Hollandse School overboord moeten gooien en weer eens resultaten moeten gaan boeken. Nieuwbakken assistent-bondscoach Ruud Gullit, die in 1997 zijn laatste (en enige) prijs als coach won, heeft er zijn mond vol van. Behalve wanneer hij goedbetaald aanschuift bij Ziggo Sport. Dan speelt hij stommetje.

Begrijp me niet verkeerd. Het voetbal van Ajax streelde geregeld de ogen, maar het leverde vooralsnog geen concrete prijs op. Bosz refereert dan vaak aan het feit dat er in het begin van het seizoen gezocht moest worden naar het ideale elftal, maar in de tweede week van december stonden Feyenoord en Ajax exact gelijk in punten. Vervolgens verspeelde Ajax vijf punten tegen Twente en PSV met de ploeg die later in het seizoen zo wervelend kon spelen. Bovendien mocht Bosz aanzienlijk meer investeren dan Feyenoord met spelers als Ziyech, Sánchez en Traoré. Daarom is het vreemd dat de man die Feyenoord na achttien jaar kampioen maakte niet door zijn vakgenoten werd verkozen tot de beste trainer van het jaar. Helemaal als je bedenkt dat Van Bronckhorst afgelopen jaar ook de beker won.

Toen was de Award te voorbarig geweest, mede door een zeer matige periode en het feit dat hij enige tijd onder curatele stond bij Dick Advocaat, maar in zijn tweede jaar als hoofdtrainer liet hij een enorme progressie zien. Zeker als je in ogenschouw neemt dat Bosz in zeventien jaar als hoofdtrainer als meest tastbare prijs het kampioenschap in de eerste divisie kan overleggen.



Bosz is trouwens de eerste Nederlandse trainer na Dick Advocaat in een Europa League-finale. Dick won in 2008 met Zenit van Glasgow Rangers en versloeg in datzelfde jaar Manchester United in de Europese Super Cup. Het waren tegelijk de laatste serieuze prijzen die Advocaat won.



Bij de landen en clubs die daarna volgden, hield het niet over. Dick won bij zijn aanstelling bij PSV de Johan Cruijff Schaal, maar slaagde er vervolgens met de beste selectie van Nederland niet in kampioen te worden en hij verloor de bekerfinale. Zijn laatste succesje was het voorkomen van degradatie met Sunderland. Ook dit jaar staat hij in Turkije weer met lege handen.



Henk ten Cate werd tenminste nog kampioen met Al Jazeera. Daarom is het winnen van deze Europa League-finale zo ontzettend belangrijk. Niet alleen voor Ajax, maar voor zo veel meer. Dus Peter, pak die cup! Voor de club, voor jezelf, voor Oranje, voor Dick, voor Rinus, voor het vaderland. Laat zien dat we kunnen winnen.