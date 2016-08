'Petrovic overtreft de verwachtingen'

Gevoelsmens

,,Petro is een gevoelsmens'', verklaart ADO-directeur Mattijs Manders. ,,Het

is een emotionele jongen en dat past bij deze club. Een Hagenees heeft een grote bek, maar een klein hartje. Als er iemand ziek is of iemand ontvalt ons, zijn we hier ontzettend aangedaan. Aan de ene kant hebben we de naam dat we heel rauw zijn, maar per saldo zijn we gewoon heel emotionele mensen in Den Haag.''



De liefde komt van twee kanten. Petrovic, voor het eerst hoofdtrainer bij een eredivisieclub, is lyrisch over de werklust van zijn spelersgroep ('we trainen fantastisch'). Bij ADO vindt hij bovendien het grootste geluk in de kleinste dingen. ,,Ik drink elke dag koffie met Lex Schoenmaker. Hoe mooi is dat! Hij is een legende van deze club. Toen ik hier kwam dacht ik: 'waar ga ik in godsnaam naartoe?' Maar na één week vond ik het al een prachtige club.''



ADO mikt onder Petrovic op een plaats in het linkerrijtje, zo formuleerde de clubleiding de voorzichtige doelstelling gistermiddag tijdens een informele bijeenkomst voor de pers. Voor een ambitieuzer doel is het ook nog veel te vroeg, vindt de trainer. ,,We moeten met beide pootjes op de grond blijven. Rustig blijven, normaal doen en keihard werken en dan zien we wel.''



Die nuchtere houding spreekt aan in Den Haag, waar Petrovic voorlopig niet stuk kan. ,,Hij overtreft onze verwachtingen'', zegt Manders. ,,De chemie die hij na korte tijd met zijn spelers heeft, daar sta ik van versteld. Ik merk dat de groep vol vertrouwen is. Dat is de laatste jaren wel minder geweest. Mooi om te zien. Petrovic is ook niet bang om te verliezen, hij weet dat we het moeten hebben van hard werken, mouwen opstropen en gaan. We spelen nu iets opportunistischer dan vorig seizoen, we gaan de wedstrijden in om te winnen in plaats van om niet te verliezen. Dat is een andere benadering die supporters aanspreekt.''