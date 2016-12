Nu niemand beschermd is, kunnen de echte kampioenen alleen maar verliezen en de subtoppers onbevangen onder het mom van 'pieken op het juiste moment' hun slag slaan.



Natuurlijk is het mooi dat je, als je het hele voorseizoen niets hebt gepresteerd, weer kunt instromen. Het is geweldig voor Michel Mulder en hij verdient als olympisch kampioen deze kans. Maar het is net zo belachelijk dat Sven Kramer, Kjeld Nuis en Jorrit Bergsma zich nog een keer moeten bewijzen.



Het is het resultaat van jarenlang gebrek aan leiderschap en wantrouwen richting selectiecommissies. Niemand durft de verantwoordelijkheid te nemen om toppers echt te beschermen. Het gaat goed zolang de echte kampioenen gewoon hun werk doen en wanneer ze, ook als er niets voor ze te winnen valt, geen steken laten vallen.



Mijn voorstel: wijs de echte toppers gewoon aan en stel als voorwaarde dat ze moeten deelnemen aan de NK afstanden. Beloon ze, zodat ze als de echte prijzen verdeeld worden, nog energie over hebben.



Jan Bos zei ooit dat de eerste pannenkoeken voor de kinderen zijn en dat is nu meer dan ooit de waarheid. Ach, het is de tijd van het jaar: ook al heb je nog zo'n rotjaar gehad, je koopt gewoon een staatslot en wie weet win je de jackpot.