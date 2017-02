Piet was totaal wars van gezag

Toen op zaterdagochtend de telefoon in mijn huis maar bleef gaan, voelde ik al dat er iets aan de hand moest zijn. Uiteindelijk bracht mijn zoon het trieste nieuws dat Piet Keizer op 73-jarige leeftijd was overleden. Ja, daar werd ik héél erg stil van.



Ajax heeft in al die jaren een waslijst aan grote voetballers voortgebracht, maar Piet Keizer en ­Johan Cruijff waren de besten. Allebei zijn ze gestorven aan de gevolgen van longkanker. Op televisie werd afgelopen weekeinde terecht heel veel aandacht besteed aan zijn overlijden.



Maar al die mensen die daar dan ongegeneerd over zichzelf gaan zitten praten, terwijl het volgens mij in dit geval puur over Piet Keizer moet gaan. Daar heb ik moeite mee. Vertel gerust wat je samen hebt meegemaakt, maar niet of hij bijvoorbeeld ooit in jouw kinderwagen heeft gekeken. Uitzondering was voor mij Sjaak Swart, die heel mooi vertelde over hoe Keizer werkelijk was.



Tijdens het WK van 1974 lagen we zes weken lang bij elkaar op de kamer. Toen ik op een avond naar de badkamer liep, kwam Piet achter mij aan gerend en gilde 'Willem, laat dat licht uit hoor'. Ik zei dat ik mij wilde scheren. Volgens Piet kon ik dat toch echt beter bij Pleun Strik of Ruud Geels op de kamer gaan doen.



Piet bleek de badkuip vol aarde en maden te hebben gestort. De volgende dag kregen we van bondscoach Rinus Michels namelijk een paar uurtjes vrij en Piet wilde eens even lekker gaan vissen. ,,Als je dat licht aan doet, worden die maden onrustig en gaan ze kruipen'', zei Piet bloedserieus. ,,Ga maar naar Geels.''



In Duitsland zaten we dagelijks te kaarten. Pleun Strik en Piet tegen Cruijff en mijn persoontje. En we tennisten veel. Als alle spelers op alfabetische volgorde op gesprek moesten komen bij ­Michels, namen wij een racket mee en vroegen we of wij eerder mochten. Michels zei dan: ,,Het is al duidelijk jongens, gaan jullie maar tennissen.''