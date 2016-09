Platini krijgt toestemming om UEFA-congres toe te spreken

Geen sfeeracties in Kuip tijdens Europese duels Feyenoord

12:22 Feyenoord moet het de komende Europese thuiswedstrijden doen zonder spectaculaire sfeeracties in de Kuip. In een verklaring melden Vereeniging De Feijenoorder en Feyenoord Supportersvereniging dat het sfeerteam niet in actie komt op de Europese avonden.