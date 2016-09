'Platini nog steeds betaald door UEFA'

Willem II zonder Falkenburg tegen Ajax

12:29 Willem II moet het morgenavond in het bekerduel tegen Ajax zonder Erik Falkenburg stellen. De aanvaller, die eerder dit seizoen nog de 1-1 maakte tegen Ajax in de competitie, haakte gisteren tijdens de training af en was vandaag niet bij de laatste oefensessie voor het duel in de eerste ronde. Ook Dico Koppers ontbrak op het trainingsveld.