'Play-offs? Gerommel in de marge'

Brands plaatst daar echter een kanttekening bij: ,,Deze discussie is in Nederland niet uit luxe ontstaan natuurlijk. Hetzelfde geldt voor landen als België, Schotland, Denemarken en ook Portugal. Één van de wezenlijke zaken in Nederland is dat de financiële verschillen tussen top en de rest relatief groot zijn. De begroting van Ajax of PSV is pakweg tien keer zo groot als van de nummer 18, en we krijgen relatief gezien zo weinig tv-geld, dat je dat ook niet meer recht gaat trekken.''



In landen als Duitsland of Engeland ligt dat anders, daar is de verhouding tussen top en de kleine clubs grofweg één staat tot drie. De kans dat Burnley van Arsenal wint, is daardoor gemiddeld genomen veel groter. Brands: ,,De topclubs spelen daar veel vaker onder grotere weerstand, want de kleine clubs hebben er óók veel geld. Wij zullen creatief moeten zijn om de weerstand te vergroten, zonder dat je je als topclubs gaat afsplitsen van de rest. Je moet uiteindelijk kijken naar het belang van het hele Nederlandse voetbal.'



Maar is de Belgische variant nou zo ideaal? Van Basten en Van Bronckhorst denken van niet, allebei vanuit hun eigen perspectief. Bovendien is er ook in België zelf kritiek op het eigen format. De toeschouwersaantallen gingen er gemiddeld genomen achteruit, ook bij topclubs zoals Anderlecht.



Daarnaast is het systeem min of meer slachtoffer van het eigen succes geworden. Doordat Belgische topclubs stilaan méér rondes overleefden in Europa, kwam het speelschema onder druk te staan. Genk, AA Gent en Anderlecht speelden dit seizoen al meer wedstrijden dan veel Engelse clubs, met veel kleinere selecties. Mede daarom wordt er nu gesproken om weer terug te gaan naar een reguliere competitie.



,,Zo zie je maar hoe complex het is'', aldus Brands. ,,Want ook het aantal wedstrijden, de speelkalender, is al een lastige kwestie. Je kunt aanzienlijk meer gaan spelen, maar we hebben veel jonge spelers, die je niet moet overbelasten. En selecties van veertig volwaardige spelers kunnen we niet betalen. Het luistert nauw. Het wordt nog een hele puzzel.''