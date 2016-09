Pliskova maakt einde aan sprookje Konjuh

Pliskova won de eerste vier games van de eerste set op rij en was ongenaakbaar op eigen service. De nummer tien van de plaatsingslijst verloor op eigen opslag slechts één punt in de eerste set. In de vijfde en zevende game van de tweede set leverde Konjuh haar opslagbeurt weer in en haar tegenstander serveerde de wedstrijd eenvoudig uit.



De Tsjechische neemt het in de halve finale op tegen de winnares van de topper tussen Serena Williams en Simona Halep, die later op woensdag wordt gespeeld.