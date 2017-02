Pliskova na lange dag in finale Doha

Castroviejo troeft Martin af in tijdrit Algarve

21:05 Jonathan Castroviejo heeft vandaag de derde etappe in de Ronde van de Algarve op zijn naam geschreven. De 29-jarige Spaanse tijdritspecialist klopte de Duitse wereldkampioen Tony Martin in de individuele tijdrit over 18 kilometer met start en finish in Sagres.