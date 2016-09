Pliskova na stunt: Voor publiek niet fijn dat ik beide zussen heb geklopt

Williams had een valse start in de wedstrijd terwijl ze nog wel begon met een lovegame. In de eerste set werd ze daarna twee keer gebroken door de onbevangen Pliskova en de tweede keer zelfs op love: 2-6. De Tsjechische ging rustig door in de tweede set en brak Williams in de vijfde game. De Amerikaanse plaatste echter direct de rebreak en trok de stand weer gelijk.



De speelsters streden voor wat ze waard waren en dat leverde prachtige rally's op. In de tiebreak kwam de wedstrijd tot een apotheose. Na snelle minibreaks kreeg Pliskova op 6-5 haar eerste matchpoint. Ze hoefde verder niets te doen want Williams sloeg een dramatische dubbele fout en zorgde zo voor haar eigen ondergang en verlies van de eerste plek op de wereldranglijst.



Pliskova was in de vierde ronde al te sterk voor Serena's oudere zus Venus. ,,Voor het publiek is het vermoedelijk niet zo fijn dat ik beide zussen heb verslagen, voor mij is dat heel speciaal'', zei de Tsjechische. ,,Toen ik Venus klopte wist ik dat een kans had om het toernooi te winnen, ik voelde me overal klaar voor.''