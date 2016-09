Pliskova schakelt Venus Williams uit op US Open

Wawrinka voor vierde keer op rij naar kwartfinale US Open

22:14 Tennisser Stan Wawrinka heeft maandag de kwartfinales bereikt van het US Open in New York. De als derde geplaatste Zwitser bleef in de vierde ronde Illia Martsjenko uit Oekraïne de baas. Wawrinka zegevierde in vier sets: 6-4 6-1 6-7 (5) 6-3. De partij in het Louis Armstrong Stadium duurde 2 uur en 45 minuten.