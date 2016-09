Pliskova stunt en schakelt favoriet Serena Williams uit

De Tsjechische staat voor de eerste keer in haar carrière in de finale van een grandslamtoernooi. Voor de Amerikaanse is de uitschakeling extra zuur. Zij verliest daardoor haar eerste plaats op de wereldranking.



Williams had een valse start in de wedstrijd terwijl ze nog wel begon met een lovegame. In de eerste set werd ze daarna twee keer gebroken door de onbevangen Pliskova en de tweede keer zelfs op love: 2-6. De Tsjechische ging rustig door in de tweede set en brak Williams in de vijfde game. De Amerikaanse plaatste echter direct de rebreak en trok de stand weer gelijk. De speelsters streden voor wat ze waard waren en dat leverde prachtige rally's op.



In de tiebreak kwam de wedstrijd tot een apotheose. Na snelle minibreaks kreeg Pliskova op 6-5 haar eerste matchpoint. Ze hoefde verder niets te doen want Williams sloeg een dramatische dubbele fout en zorgde zo voor haar eigen ondergang en na 186 weken het verlies van de eerste plek op de wereldranglijst.