Plots gaat het bij Ajax over 'Plan B'

Pardon? Bosz wijkt toch juist niet af van zijn visie? Plan A, zeg maar. Dijks: ,,De laatste week hebben we ook heel bewust getraind op een andere manier van spelen. Als het druk zetten niet werkt en je daardoor eigenlijk alleen maar in problemen komt. Of als we moe zijn en even op adem moeten komen. Dan is inzakken echt niet zo verkeerd. Iets meer zekerheden inbouwen. Het kan zomaar dat we het dit seizoen zo vaker moeten doen.''



Voor de goede orde: tegen Heracles zal Bosz ongetwijfeld 'gewoon' weer verder willen schaven aan zijn ideaalbeeld. Wie Bosz kent, weet dat hij het in principe altíjd op zijn manier wil doen. Maar toch is de trap op de rem, ook op trainingen dus, een opmerkelijke constatering. Of realistisch, zo kun je het ook noemen. Want steeds weer hangt die vraag boven de club: hebben deze spelers van Ajax wel de kwaliteiten om zo dominant te spelen zoals Bosz en de clubleiding, die hem speciaal daarvoor aanstelde, willen?



Twijfels daarover zijn er zat. Linksback Dijks heeft de prettige gewoonte altijd eerlijk te antwoorden. En ja, hij geeft zelf toe dat zijn matige optredens de laatste weken ook voortkomen uit onzekerheid. In Athene sprak hij er in een persoonlijk onderonsje over met Bosz. Plots was zijn spel in Griekenland beter. ,,Ik ben een jongen die houvast nodig heeft. Ik vond het wel lastig hoor: wanneer druk zetten, wanneer mee opkomen? Maar dat gesprek heeft me goed gedaan.''