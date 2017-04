Podium Verstappen in Bahrein net zo onwaarschijnlijk als regen

,,De nieuwe regels, die zijn nog zo vers, zo nieuw. Er zit nog zoveel potentie in deze auto, die we nog niet hebben bereikt", denkt Horner. ,,Dit seizoen wordt een ontwikkelingsrace tot de laatste GP."



Race voor race zal er bescheiden progressie zijn, voorziet teambaas Horner. ,,Dat geldt voor alle teams. Alleen zie je dat Ferrari en Mercedes de nieuwe regels al meteen héél effectief hebben omgezet in sterke auto's. Hulde daarvoor. Ik heb er alle vertrouwen in dat we later in het seizoen het gevecht met die twee aan kunnen, maar in deze fase is het vooral zaak de schade te beperken. Als je dan totaal onverwacht beide auto's naar de top 4 brengt in China, gestart vanaf de posities 5 en 16, dan mag je dus wel spreken van een positief weekend."