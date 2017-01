Politiek verschuilt zich achter papieren tijger

Maar het grootste probleem van de toekomstige Nederlandse Dopingwet is dat de wet eigenlijk volledig gericht is op dopinggebruikers. Niet op het systeem áchter die gebruikers. Er ontbreken bepalingen over dopinghandelaren, foute managers en artsen die willens en wetens doping toedienen.



Onder de huidige wet kunnen de personen achter de doping alleen in bepaalde gevallen worden aangepakt via omwegen zoals de Geneesmiddelenwet. In de nieuwe Dopingwet was het mogelijk geweest die omwegen te schrappen en duidelijk te regelen, maar dat is niet gedaan. Dat is een groot gemis. Als je doping wilt bestrijden, dan doe je dat het beste bij de wortels, niet bij de puntjes van de takken.



De nieuwe Dopingwet is gericht op het bestrijden van dopinggebruikers, niet op het bestrijden van doping zelf. Er is in Nederland niet voldoende draagvlak om dopinggebruikers behalve tuchtrechtelijk ook strafrechtelijk te vervolgen, maar dat gaat niet op voor de mensen die doping faciliteren en daar grof geld mee verdienen.



De tekst van de nieuwe Dopingwet is symptomatisch voor de dopingbestrijding in Nederland. De politiek, de politie en justitie zijn er niet of nauwelijks in geïnteresseerd. Te weinig budget, te weinig prioriteit. Het heeft er alle schijn van dat de Dopingwet dient als papieren tijger, waarachter de betrokken minister zich kan verschuilen en naar kan wijzen om te laten zien dat er 'iets' gedaan wordt met dopingbestrijding.



De boodschap is simpel: na zeven jaar uitstel moeten we blij zijn dát er een wet is.



Wat er in staat is blijkbaar van secundair belang.