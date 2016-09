Portugal kukelt in Zwitserland hard van roze wolk

Santos leidde de Portugezen afgelopen zomer nog naar het grootste succes. In Frankrijk werd Portugal Europees kampioen. De Portugese vedette en aanvoerder Cristiano Ronaldo die in de EK-finale geblesseerd raakte aan zijn knie, was dinsdagavond nog niet beschikbaar. De aanvaller werkt bij zijn club Real Madrid nog aan zijn herstel.



In dezelfde groep bleef Hongarije tegen de Faeröer Eilanden steken op een doelpuntloos gelijkspel (0-0). Letland wist in en tegen Andorra slechts één keer te scoren. Valerijs Sabala was de matchwinner (0-1).