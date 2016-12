Prandelli stapt na tien duel al op bij Valencia

Prandelli was slechts drie maanden coach van Valencia, dat al jaren een trainerskerkhof is. De voormalig bondscoach van Italië stond slechts tien wedstrijden aan het roer bij Los Che. Van de acht competitiewedstrijden onder Prandelli werd er maar één gewonnen. Dat was bij zijn eerste wedstrijd, uit bij Sporting Gijón (1-2). Verder werd er drie keer gelijkgespeeld en vier keer verloren. In de Copa del Rey werd wel twee keer gewonnen van CD Leganés.



Prandelli was al de vierde trainer van Valencia in dit kalenderjaar. Gary Neville was van 2 december tot 30 maart de hoofdverantwoordelijke in Mestalla. Daarna stond Pako Ayestarán tot 20 september aan het roer. Teammanager Voro nam het daarna twee duels over, waarna Prandelli werd aangesteld. Ook hij kreeg de boel niet aan de praat bij Valencia, waar het sinds de komst van clubeigenaar Peter Lim uit Singapore ook buiten het veld erg onrustig is.



Valencia staat op plek 17 alleen op doelsaldo nog boven de degradatiestreep. De laatste keer dat Valencia in de Segunda Division speelde was in het seizoen 1986/1987.