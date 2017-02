Premier League Darts is een uitputtingsslag

Het is daarom eenvoudig om bij de koffieautomaat te spotten met darters die praten over vermoeidheid. Toch komt het onderwerp in veel interviews terug. Vraag binnen het circuit naar de Premier League Darts en iedereen begint over de forse belasting van het invitatietoernooi dat vanavond in Newcastle opent. Tussen nu en de finaleronde op 18 mei in Londen spelen de tien uitverkoren mannen elke donderdagavond in een grote zaal ergens in Europa. Ondertussen staan er in die drie maanden ook veel belangrijke andere toernooien op het programma.



Laten we het reisschema van Jelle Klaasen, dit jaar met Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld de derde Nederlandse deelnemer, er eens bij pakken als voorbeeld. Gisteren is Klaasen van zijn woonplaats nabij Hengelo naar Newcastle afgereisd om op tijd te zijn voor de persconferentie op woensdag. Vandaag heeft hij zich voorbereid voor de wedstrijd vanavond. In de nacht of morgenochtend reist hij alweer door naar Wigan voor de UK Open Qualifiers om daar tot en met zondag lange wedstrijddagen te draaien. Op maandag komt Klaasen thuis. En op woensdag begint het 'circus' weer opnieuw, alleen hebben de locaties een andere naam.