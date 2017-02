Presteren met AZ is enige optie

Timing

Het is niet uit te sluiten dat technisch directeur Max Huiberts en algemeen directeur Robert Eenhoorn de komende wedstrijden van AZ nog afwachten. Alleen hebben die lakmoesproeven een dusdanig hoge moeilijkheidsgraad (PSV-thuis is morgen de eerste), dat de timing van Huiberts en Eenhoorn vrij ongelukkig uitpakt.



Het is niet denkbeeldig dat Van den Brom op 2 maart met AZ een finaleplaats in de beker afdwingt, met het bescheiden Cambuur als laatste horde voor de eindstrijd. Een beetje vreemd zal het wel ogen, als een weggestuurde trainer straks in de Kuip met de KNVB-beker staat te zwaaien.



Van den Brom zelf blijft de immer vrolijke trainer, die graag doorgaat in Alkmaar en graag overal bij wordt betrokken. Dus als Tim Krul dinsdagavond in allerijl wordt vastgelegd, rijdt de coach er speciaal voor op en neer vanuit zijn woonplaats Amersfoort. ,,Gewoon omdat ik dat leuk vind om een keer mee te maken. Jeetjemina, wat een papierwerk komt er bij kijken om alleen al één speler vast te leggen", zei hij gisteren.



Tegelijkertijd moet Van den Brom zijn team zo goed mogelijk prepareren voor de wedstrijd tegen PSV, een team waarvan hij als trainer van AZ nog nooit heeft gewonnen. En dat ook nog eens zonder twee spelers die dit seizoen een cruciale rol spelen in Alkmaar.



Ridgeciano Haps en Wout Weghorst zijn er beiden vanwege een schorsing niet bij.



Morgenavond laat Van den Brom zijn team dezelfde behoudende tactiek hanteren als eerder dit seizoen in Eindhoven, waar die strijdwijze bijna een punt opleverde voor de Alkmaarders (1-0). ,,We zijn nog weleens overenthousiast", zegt Van den Brom. ,,Tegen Ajax en Feyenoord ook. Toen stortte het echt finaal in elkaar. Dat proberen we te voorkomen door vastigheden in te bouwen. In de uitwedstrijd tegen PSV waren we begin dit seizoen al veel minder naïef. Dat pakte niet slecht uit. Ik heb afgelopen weekend PSV tegen Heracles aan het werk gezien. De Eindhovenaren wonnen, maar Heracles werd bepaald niet omvergeblazen.''



Het is een houvast voor de trainer, die zijn eigen elftal in de laatste wedstrijden bijzonder matig voor de dag zag komen. De bekerzege op Heerenveen was onverdiend te noemen, terwijl afgelopen zondag werd verloren van Vitesse, concurrent in de strijd om Europees voetbal. Het moet beter, nog los van de kritische blik waarmee de prestaties vanuit de directiekamer worden gevolgd. Van den Brom benadrukt: ,,Februari en maart zijn cruciaal, in alle opzichten.''