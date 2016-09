Prima start Oostenrijk met zege in Georgië

Update Del Potro verrast met plek in kwartfinale US Open

19:32 Juan Martin del Potro heeft maandag de laatste acht bereikt van het US Open in New York. De 27-jarige Argentijn hoefde in zijn partij uit de vierde ronde tegen Dominic Thiem niet tot het uiterste te gaan. De als achtste geplaatste Oostenrijker staakte in de tweede set bij een achterstand van 2-3 de strijd door een beenblessure. De eerste set had hij met 3-6 verloren.