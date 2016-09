Prima Variante is dé test voor Max Verstappen

Startcrashes

Romain Grosjean, coureur van Haas, weet wel wat van startcrashes. Hij kan er nu om grinniken. Maar in 2012 veroorzaakte hij er eentje op Spa. Het had centimeters gescheeld of Fernando Alonso was onthoofd door de rondvliegende Grosjean. Die werd een race geschorst. ,,Sindsdien gaat het daar goed", lacht hij. ,,Maar hier in Monza is het tricky. Je moet van zeer hoge snelheid in de ankers voor de eerste bocht."



Vóór die eerste bocht gaat het eerst om het moment dat de rode lichten doven: de start. ,,Daar komen veel dingen bij kijken, maar je reactie is het belangrijkste", vertelt Van der Garde. ,,En daarna het gevoel voor wielspin. Als je dat goed onder controle hebt, ga je als een raket weg."



Of coureurs wel eens dutten bij de start? ,,Dat denk ik niet." Slechte starts ('de ene keer heeft Ferrari het beter voor elkaar, dan Red Bull of Mercedes') worden van weekeinde tot weekeinde opgelost. ,,Dan veranderen ze de koppeling, techniek of software."



Voor coureurs is er ook huiswerk, zoals het trainen van de reactie en het bekijken van video's. Maar dat is puur voorbereiding. Van der Garde: ,,Als jij als gedachte hebt 'ik moet oppassen', dan word je om de oren gereden."

Instinct telt. ,,Waar zit je, waar is een gaatje, ga je het halen?" Toch moet de coureur bij de start niet meer dan op '98, 99 procent rijden'. ,,Want als het mis gaat, heb je niks."



Het idee dat een succesvolle race voor een belangrijk deel in de eerste bocht wordt bepaald, moet niet te veel tussen de oren zitten. Grosjean had in zijn beginjaren soms 'op het verkeerde moment het verkeerde doel voor ogen'. ,,Ik heb dat moeten leren." Tot dat moment kon Grosjean vaak op kritiek rekenen. ,,Van de pers en de fans, dat hoort erbij. Van andere coureurs deed het meer pijn."