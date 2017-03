Programma voor De Zondag

Of je mee gaat naar je schoonmoeder. Of je de hond kunt uitlaten. Of je het schuurtje nog opruimt. Of je mee wilt naar de meubelboulevard. Of je nog even naar die ene offerte kunt kijken. Of je een pak vla bij de buurtsuper kunt halen.



Het antwoord: nee. Nee, nee, nee, nee en nee. Komende zondag heb je geen tijd. Je zit op de bank en je kijkt tv. Verder niets. Want zondag is de Mooiste Zondag van het Jaar: die van de Ronde van Vlaanderen. Dat móet je zien en die duurt de hele dag, ja! En omdat je geen zin hebt om dat elke keer uit te leggen aan man, vrouw, kinderen, baas en huisdieren help ik. Hieronder je programma voor zondag: zwart op wit bewijs dat je het drukdrukdruk hebt. Knip het uit en plak het in je agenda.



7.45 uur: Sta op en trek je fijnste joggingbroek aan.

8.00 uur: Ontbijt. Eieren met spek, een bak kwark en pannenkoeken. Stouw jezelf vol, want de Ronde is 260 kilometer lang tv-kijken. Daar heb je een bodempje voor nodig.

8.30 uur: Controleer of je tv het doet. Doe een paar verse batterijen in de zapper. Check of al het bier koud staat.

9.00 uur: Verkneukel jezelf. Zeg de rijtjes met favorieten, oefen op je uitspraak van het woord 'ribbedebie'.

9.15 uur: Schakel in op de Belg en wacht.

9.30 uur: Start uitzending op Sporza. Roep dat iedereen stil moet zijn, want Het Is Begonnen.

9.45 uur: Tel het aantal keer dat de naam Tom Boonen valt in de voorbeschouwing.