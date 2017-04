Prominenten over Boonen: 'Hogepriester van het wielrennen'

,,Niet alleen een getalenteerde jongen qua inhoud, volume en hartcapaciteit, maar ook in zijn kop. Hij is in staat geweest om wilde stormen te overleven. Lees: alcohol en andere middelen die het leven schijnbaar prettiger maken. Hij is daar best ver in gegaan, maar erin geslaagd om toch weer terug te komen. Ondanks dat wij allemaal dachten: het is met hem gedaan.



Zijn erfenis is zwaar, dat is evident. Je kunt wel schermen met namen als Vanmarcke, Stuyven of Naesen. Ik geloof wel dat ze tegen de top aanschuren, maar er is een wereld van verschil tussen garantie op winst of de garantie op een ereplaats. Plus de aaibaarheidsfactor van Boonen. Niet alleen de wielerfans gingen plat voor hem, ook kinderen en vrouwen van allerlei pluimage. Anderen hebben dat ook, maar niet in die mate.



Boonen nam in periodes van jaren een kwart tot de helft van de media-aandacht in. Niet alleen in het seizoen, maar ook in de winter door een 'Duveltje' of tien achterover te drukken. En dan zeggen: ik ben ook hier de betere in. Hij is het gezicht dat een buitenlander zich van een Vlaming kan voorstellen. De losse, vrijpostige jongeman met uitstraling. De grote natuurlijkheid. Hij zal een leegte laten en het zal moeilijk zijn die te vullen.''