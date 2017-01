PSV denkt klaar te zijn voor inhaalrace

,,Wij zijn klaar voor de inhaalrace. Wat we nodig hebben is een zegereeks en het vertrouwen dat 'die goal' wel gaat vallen in wedstrijden. Dat je ook als het lang 0-0 blijft niet gaat panikeren of overhaasten. Win je zo een paar keer met 1-0 of 2-0, dan zorgt dat voor rust en voor het besef: we kunnen weer zo'n competitiehelft gaan draaien in de lijn van de afgelopen drie jaar. Maar goed, als zo'n zegereeks in het begin al niet lukt, hoeven we in de titelstrijd nergens meer over te praten. Dat is ook duidelijk.''



Switch

Het is de vraag wat Cocu met zijn opstelling en tactiek doet tegen Excelsior. Blijft het 4-3-3 zoals doorgaans voor de winterstop in dit soort wedstrijden? Of komt er een switch naar een speelwijze met een middenvelder extra, een vaste buitenspeler minder en een tweede spits dicht in de buurt van aanvalsleider Luuk de Jong?



Nu Luciano Narsingh weg is en naast Jürgen Locadia ook Steven Bergwijn geblesseerd is, zit PSV voorlopig nóg dunner in zijn vleugelspitsen dan voor de winter. Maar het is de vraag hoe erg dat is, want van de flankaanvallers haalde voor de kerst niemand een fatsoenlijk rendement.