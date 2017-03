'Qua rijden is Max al lang wereldkampioen'

Niet alleen grote ballen

Ondertussen lijkt de hype geen grenzen te kennen. Lammers kan het goed begrijpen. ,,Max was eerst vooral iemands zoon en toen een coureur van zestien die Formule 1 zou gaan rijden. Dat spreekt al tot de verbeelding, maar dan veegt hij ook nog de vloer aan met de gevestigde orde. En dan stapt-ie uit, krijgt hij de camera voor zich en vanaf het moment dat-ie z'n mond opendoet is dat allemaal perfect. Dan win je zieltjes. Ik kijk naar Barcelona en Real Madrid voor Messi en Ronaldo. Nu kijk je Formule 1 omdat je wilt weten hoe Max het doet.''



Wat geen kwaad heeft gedaan, is de indruk die Verstappen in zijn eerste twee seizoenen heeft gemaakt. Ook op Lammers. Waarom vindt hij hem de beste in de Formule 1? Qua rijden al een wereldkampioen? ,,Het is gewoon z'n ruwe talent. Je ziet het aan z'n acties en creativiteit. De eerste race waarin me dat opviel, was de Grand Prix van China in 2015. Met die mooie uitremactie op Marcus Ericsson. Daar zag je al dat Max eigenlijk een andere manier van rijden heeft. Er is een perceptie dat snel zijn alleen 'grote-ballen-werk' is, over de limiet rijden. Dat klopt niet. Vaak is iemand die de limiet overschrijdt juist trager. Hoe dichter je op de limiet zit, aan de boven- of onderkant, een fractie erover of -onder, dat is wat je snel maakt. Dat is een gevoelskwestie en een talent dat Max fractioneel meer heeft dan de anderen.''



Wat racen betreft, meent Lammers, kan er niks beter. Kritiek is er in Nederland en van analytici weinig tot niet geweest, maar wel van collega-coureurs. ,,Allemaal gevoelige ego'tjes natuurlijk'', zegt de voormalige Formule 1-coureur over Verstappens collega's/criticasters. Inmiddels zien ook andere coureurs, denkt Lammers, hoe goed hij is. Al zullen ze dat vermoedelijk niet uitspreken. ,,Want door te zeggen hoe geweldig Max is, zeggen ze in feite dat zij niet zo bijzonder zijn. En iedereen is toch bezig een statement te maken: ík ben de beste aller tijden.''