Real kan vanavond succesperiode Di Stefano doen herleven

Het stond lange tijd mooi op het palmares, die zes Europa Cups voor landskampioenen. Vijf daarvan op een rij, nooit meer door een andere club vertoond. Het was alsof Real Madrid het in 1955 geboren toernooi direct kaapte, aan de hand van Alfredo di Stefano en Paco Gento, even later vergezeld door Ferenc Puskas. Stade de Reims (tweemaal), Fiorentina, AC Milan, Eintracht Frankfurt en Partizan Belgrado waren de tegenstanders in die finales. Zes titels uit de tijden van de zwartwit-televisie, zeiden de criticasters decennia later, toen het Real Madrid jarenlang niet lukte een 'kleuren-Cup' te veroveren. De séptima, de zevende, begon een obsessie te worden. Terwijl andere grote Europese clubs als Ajax, Bayern München, Liverpool of AC Milan meerdere malen de beker wonnen en aartsrivaal Barcelona in 1992 zijn allereerste pakte, ging het bij Real steeds mis. De ploeg bereikte zelfs de finale vrijwel nooit. De beste generatie, die van Butragueño eind jaren tachtig, liep zich bijvoorbeeld stuk op PSV.

Pas in 1998, toen het toernooi al enige tijd Champions League heette, werd de ban gebroken. In Amsterdam tegen, toevallig, de tegenstander van vanavond, Juventus, met een doelpunt van Mijatovic. Bij Juve speelde, opnieuw toeval, Zinedine Zidane, de speler die vier jaar later Real tegen Bayer Leverkusen met een prachtige volley de achtste Cup schonk. Zidane is nu als trainer terug om geschiedenis te schrijven. Zijn Real gaat vanavond op jacht naar de duodécima, de twaalfde alweer, en dus ook de zesde uit het 'kleurentijdperk'. De derde in de laatste vier jaar. Real zou de eerste club sinds het bestaan van de Champions League kunnen worden die de titel prolongeert.

Maar in Madrid ging het deze week vooral over dat grijze verleden, dat van Di Stefano en de zijnen. In hun verpletterende overmacht behaalden zij toen tweemaal de 'dubbel', landskampioenschap én Europa Cup. En hoe groots Real sindsdien altijd is gebleven, sinds 1958 heeft de club nooit die dubbel meer gehaald. Na het twee weken geleden behaalde Spaanse kampioenschap staan Cristiano Ronaldo, die altijd tegen die lange, onoverwinnelijke schaduw van Di Stefano heeft moeten strijden, en zijn ploegmaats in Cardiff voor een unieke kans zich in de glorieuze geschiedenis van Real Madrid te schieten. Zo uniek zou voor de club die prestatie zijn, dat de spelers al aan het begin van het seizoen een onwaarschijnlijk hoge premie bij voorzitter Florentino Pérez - die graag ook definitief op eenzelfde hoogte als zijn illustere voorganger Santiago Bernabéu zou komen te staan - wisten af te dwingen: 1,5 miljoen euro per persoon. Kosten die overigens eenvoudig kunnen worden opgevangen door de ongeveer 80 miljoen euro die de club dit seizoen van de UEFA opstrijkt. En zo worden de rijken steeds rijker, de sterken steeds sterker.

Wat dat betreft werd de overmacht van Real in de jaren vijftig niet bepaald door het geld, meer door het talent van een bijzondere generatie, met naast Di Stefano, Gento en Puskas ook spelers als Rial en Kopa, de Fransman die in maart overleed. Oud-speler Santamaría, een van de laatste overlevenden van toen, herinnerde zich deze week dat hij in 1958 voor die dubbel een premie van 50.000 peseta's kreeg, zo'n 300 euro.



Maar al zijn de tijden enorm veranderd, door de Europese zegetocht doet Real de laatste jaren een beetje aan die sterrenploeg van toen denken. Het lijkt zich in Europa zelfs meer op zijn gemak te voelen dan in eigen land.



Een pure multinational van het voetbal. De statistieken in de Champions League dit seizoen verschillen niet zoveel van die in de Primera División. Met andere woorden: de tegenstanders in Spanje zijn bijna even zo sterk, of zwak, als in Europa.