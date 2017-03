Renner met twee gezichten

De langste etappe van Tirreno-Adriatico (229 kilometer) kent deze donderdagmiddag een adembenemende finale door de Toscaanse heuvels, op weg naar het dorpje Pomarance. Quick-Step aast op de ritzege en Sky wil de teleurstellende ploegentijdrit van een dag eerder goedmaken, wat lukt met de winst van Geraint Thomas. Het maakt dat Robert Gesink, samen met Primoz Roglic de kopmannen van Lotto-Jumbo, vol aan de bak moet. ,,Het was echt lastig'', zegt de Nederlander na afloop. ,,In de aanloop zaten we iets te ver naar achter en kwamen we vol op het kantje.''



Gesink (30) mag zichzelf dan hebben omgeschoold tot rittenkaper - met succes, getuige zijn etappezege in de Vuelta - hier in de Tirreno is hij gewoon nog de klassementsrenner van weleer. Een renner, twee gezichten. Gesink switcht moeiteloos. ,,Als je een keer zegt dat je in de Tour voor een rit wilt gaan, ben je de rittenkaper. Maar dat is ook een beetje overtrokken, hoor. Ik ben in de eerste plaats wielrenner. Ik probeer zo te rijden waar mijn kansen liggen voor een goede uitslag. Dat is wat we hier nu doen.''



Bauke Mollema en Tom Dumoulin, de Nederlandse kopmannen die vooraf de meeste aandacht trokken, verloren op dag 1 een minuut in de ploegentijdrit. Dumoulin stelde achteraf dat het podium nu uit zicht is. Dus kiest hij op weg naar Pomarance voor een vlucht en gaat achter de ontsnapte Thomas aan. Dumoulin: ,,Ik wist dat de dagzege weg was. Ik hoopte op een gaatje van vijf seconden en bonificatie.''



Het blijft bij het laatste, want het peloton met favorieten achterhaalt Dumoulin op de streep. Wat rest is een tweede plek en zes seconden bonus. ,,Maar alle kleine beetjes kunnen helpen.''

