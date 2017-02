Reus van São Paulo gaat voor niemand aan de kant

De 1.93 meter lange Braziliaan was eerst middenvelder en later zelfs nog even aanvaller, voordat hij op zijn vijftiende centraal achterin kwam te staan bij Gremio Barueri, een club uit de staat São Paulo. Vandaar ging het naar Internacional in Porto Alegre, waar ook ooit Falcao, Dunga en Lucio onder contract stonden.



Tijdens het Euro-Sportring-toernooi in Groningen had PEC Zwolle hem ontdekt. Everse sprak met Botteghin. ,,Ik had het over dingen die beter moesten. Hij zei: we hebben het toernooi gewonnen, zeven wedstrijden en slechts één goal tegen'', zegt Everse met een lach. ,,Zo dacht hij over verdedigen.''



Botteghin (29) is Everse eeuwig dankbaar. In Nederland werkte hij aan zijn tekortkomingen, maar zijn gedachten over de hoofdtaak van een verdediger zijn nooit veranderd. ,,Je moet hier kunnen opbouwen, maar de hoofdtaak van een verdediger is dat hij de aanvaller uit de wedstrijd speelt'', zegt Botteghin. ,,Die mag gewoon niet scoren. Zo simpel is het.''