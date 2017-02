Revolutie start in Limburg

Tweeënhalf jaar geleden werd er een baby geboren. Zijn naam: Velon. De verwekkers waren elf wielerteams uit de WorldTour - de Champions League van het wielrennen. Daaronder waren er veel met een Angelsaksische achtergrond - zoals Sky, BMC en Cannondale, maar ook twee Nederlandse ploegen: Lotto-Jumbo en Sunweb-Giant. Het doel van Velon: het financieringsmodel van de ploegen duurzamer maken. Dat klinkt ingewikkeld (en dat is het misschien ook wel), maar kort door de bocht komt het hierop neer: wielerploegen zijn bijna volledig afhankelijk van een paar sponsoren - en dat is allerminst een stabiele basis. Als er een grote geldschieter of suikeroom wegvalt ligt de hele ploeg meteen op z'n gat. Dus zoeken de elf Velon-ploegen naar andere manieren om hun budget bij elkaar te schrapen. Niet langer ieder voor zich, maar samen. Het is nodig ook: de internationale wielerbond UCI blijkt niet in staat om het wielrennen te vernieuwen, Tour-organisator ASO wil de ploegen liever klein houden, zodat het kan blijven verdelen en heersen.

De afgelopen jaren lanceerde Velon al enkele initiatieven om wielrennen als kijksport aantrekkelijkerte maken voor een grote publiek. Met beelden van kleine cameraatjes vanaf de fiets en live data (hartslag, vermogen) vanuit de koers hopen ze de tv-uitzendingen interessanter - en dus waardevoller - te maken.



Maar voordat ze daar serieus geld mee verdienen zijn we nog járen verder. Heti s op dit moment wellicht interessanter dat de ploegen met Velon voor het eerst een vuist kunnen en durven maken tegen de UCI en de ASO. Het verandert de machtsverhoudingen in het wielrennen. Zeker omdat Velon een samenwerking is aangegaan met Infront Sports - een groot mediabedrijf dat actief is in meerdere sporten en bezit is van een puissant rijke Chinees die zegt te willen investeren in het wielrennen.



Het nieuwste initiatief van Velon is de organisatie van een eigen koers in Limburg. De wedstrijd wordt vandaag voorgesteld aan de pers in Sittard, moet plaatsvinden van 2 tot 4 juni en bestaat uit een sprinterscriterium, een klimkoers en een ploegentijdrit. Het aantal renners per ploeg is waarschijnlijk klein en de wedstrijden zullen kort en snel zijn. Het concept moet later ook worden uitgerold in andere landen.