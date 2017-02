Rijke historie: van polletje tot pingel

Het polletje

12 april 1987 Feyenoord - PSV 1-1 (0-0). 78. Ruud Gullit 0-1, 90. Keje Molenaar 1-1. Doelman Hans van Breukelen stuitert de bal vlak voor tijd net buiten het doelgebied op de grond, de bal ploft neer en Van Breukelen raapt de bal weer op. Arbiter Bep Thomas geeft een indirecte vrije trap aan Feyenoord, Keje Molenaar zorgt voor de 1-1. ,,Een legendarisch moment'', lacht Thomas (77). ,,Als Amsterdammer was ik zelden populair in de Kuip, maar die middag wel. Terwijl ik toch gewoon deed wat ik moest doen. Ja, Van Breukelen was boos. Maar toen PSV dat seizoen kampioen werd, ben ik naar het kampioensfeest gegaan en heb ik een fles champagne gegeven. Bij mijn allerlaatste duel in het betaalde voetbal, in 1991, werd er na afloop op de kleedkamerdeur geklopt. Stond Van Breukelen daar met een fles wijn en een polletje gras. Het is onderdeel geworden van de Nederlandse voetbalgeschiedenis, dat weet ik. Het incident was vervelend voor Van Breukelen, maar ik paste slechts de regels toe.''

De pijnbank

3 december 1989 Feyenoord - PSV 4-0 (3-0). 21. József Kiprich 1-0, 23. Wlodi Smolarek 2-0, 40. Piet Keur 3-0, 68. Piet Keur 4-0. De huidige technisch directeuren van Feyenoord en PSV in een dolend elftal van Feyenoord, dat opeens PSV op de pijnbank legde. Martin van Geel en Marcel Brands zagen Piet Keur de hoofdrol pakken in de Kuip, die bij lange na niet uitverkocht was. ,,Het was een kloteseizoen'', zegt Piet Keur (56). ,,We hadden Pim Verbeek als trainer, maar die was veel te jong. De Zweed Gunder Bengtsson kwam erbij, maar die snapte er helemaal niets van. Hij liet ons een dag voor de wedstrijd op volle kracht richting alle hoeken van het veld sprinten. We waren niet fris als de wedstrijd voor de deur stond. We hadden een ploeg met Van Geel, Brands maar ook Ton Lokhoff en Jószef Kiprich. Hij gaf mijn eerste doelpunt aan. De tweede gaf Lokhoff aan, in de sneeuw. Feyenoord is een prachtige club, ik gun ze de titel.''

De strafschop

7 mei 1995

Feyenoord - PSV 3-2 (1-2).

20. Mike Obiku 1-0, 32. Ronaldo 1-1, 35. Peter Hoekstra 1-2, 50. en 70. József Kiprich (str.) 2-2 en 3-2.



József Kiprich (53) stond in 1995 gewoon in het telefoonboek, terug te vinden onder de 'K' in het telefoonboek van Dordrecht en omstreken. Veel fanatieke supporters van Feyenoord belden hem dan ook regelmatig op. ,,Om even succes te wensen. Of gewoon om te vragen hoe het gaat'', vertelde de Hongaar, die in de Kuip de Tovenaar van Tatabanya werd genoemd.



Dat nuchtere antwoord was typisch Kiprich. En dus was het Legioen er wel gerust op toen Kiprich direct na zijn invalbeurt plaatsnam achter de bal om een strafschop achter Stanley Menzo te mikken. ,,Is dit wel verstandig?'', vroeg commentator Frank Snoeks zich nog af. Dat was het. Kiprich, die Glaucio was komen vervangen, maakte twintig minuten later ook nog de winnende treffer tegen PSV, waar Stan Valckx kort na de rust werd weggestuurd door Roelof Luinge.