Ronald Koeman: Ik denk nog elke dag aan Johan

In een gang van Evertons trainingscomplex Finch Farm, pal om de hoek van het kantoor van trainer Ronald Koeman, houdt Johan Cruijff uit Betondorp een balletje hoog. Een grote zwart-witfoto uit de jaren 70, met René van de Kerkhof op de achtergrond. ,,Die foto hing er al, voordat ik kwam'', aldus Koeman. ,,Mooi, vond ik. Uiteraard hebben we hem laten hangen.''



Vrijwel alle blauw geschilderde muren van het complex zijn behangen met historische foto's, maar die zijn allemaal Everton-gerelateerd. Dit is de enige beeltenis die geen enkele directe link heeft met de club uit Liverpool. Vermoedelijk heeft Roberto Martínez de foto op laten hangen, de voorganger van Koeman en een goede vriend van Cruijffs zoon Jordi.



,,Ik denk bijna elke dag wel een keer aan Johan'', aldus Koeman. ,,En tijdens mijn maandelijkse etentje met Pep Guardiola gaat het ook altijd even over Cruijff. Anekdotes, grappige kleine dingen, maar ook over voetbal. Stellen we elkaar gewoon de vraag: hoe zou Johan dat of dat hebben aangepakt?''



Koeman werd in 1989 door Cruijff naar Barcelona gehaald, en groeide in de loop der jaren uit tot een goede vriend van de familie. Eind maart van dit jaar reisde hij, toen nog als trainer van Southampton, speciaal naar de herdenkingsdienst van Cruijff in Nou Camp, een paar dagen na diens overlijden.



,,Het is me nog steeds veel waard dat het schema dat toeliet'', aldus Koeman. ,,Johan heeft enorm veel voor me betekend. Niet alleen op het gebied van voetbal, maar ook persoonlijk, toen Bartina en ik voor het eerst in Barcelona kwamen wonen. Ik wilde heel graag mijn laatste eer aan Johan bewijzen, en Danny en de kinderen persoonlijk condoleren.''