Ronaldinho terug bij FC Barcelona als ambassadeur

Ronaldinho zal namens FC Barcelona clinics gaan geven en demonstratiewedstrijden gaan spelen met het Legends Team. Hij zal zich ook gaan inzetten voor projecten van UNICEF, een van de sponsors van FC Barcelona. Ronaldinho zal morgenmiddag vanaf 17.30 uur in Camp Nou zijn handtekening zetten en gepresenteerd worden als ambassadeur van de club.



Ronaldinho kwam in de zomer van 2003 van Paris Saint-Germain naar FC Barcelona voor een bedrag van 30 miljoen euro. Na 94 goals in 207 wedstrijden vertrok hij in de zomer van 2008 naar AC Milan. Daarna kwam hij nog uit voor Flamengo, Atlético Mineiro, het Mexicaanse Querétaro en Fluminense. Zijn laatste officiële wedstrijd speelde hij in september 2015. Zijn contract bij Fluminense werd al na twee maanden verbroken door onvrede onder de fans over zijn prestaties en fitheid.



Ronaldinho was afgelopen zondag ook al te gast bij zijn andere oude club, Paris Saint-Germain. Daar kwam hij het veld op voor de wedstrijd tegen AS Monaco (1-1). FC Barcelona en Paris Saint-Germain staan binnenkort tegenover elkaar in de achtste finales van de Champions League.