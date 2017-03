Stempel

Verstoppertje spelen is wat hem betreft verleden tijd. Het imago van de diesel die boven komt drijven in de derde week van een grote ronde past hem niet meer, vindt hij. ,,Dat stempel heb ik in het begin van mijn carrière gekregen. Het klopt dat ik heel goed herstel, maar vorig jaar stond ik na de eerste week van de Giro al in de top 10. Ik kan het dus wel. Het is ook een kwestie van een bepaalde mindset."



Daarom kruiste hij eerst Parijs-Nice aan, al komt het er vooralsnog niet helemaal uit, en is ook de Ronde van Catalonië een serieus doel. Pas daarna zal zijn aandacht volledig verschuiven naar de Giro. Daar start - op Chris Froome na - de crème de la crème van de klassementsrenners. Kruijswijk weet het, maar haalt nonchalant zijn schouders op. Zijn status is door de dagen in de roze trui veranderd. ,,Bij andere ploegen zetten ze mijn naam zeker op het lijstje van mannen die bergop mee zullen zijn."



Zijn zelfvertrouwen heeft een enorme boost gekregen, daar doet De Val niets aan af. ,,In de Giro had ik echt het gevoel dat ik de sterkste en beste bergop was. Dat ik het eigenlijk onder controle had. Ik besef sindsdien dat, als ik er alles voor doe en alles klopt, de roze trui geen droom hoeft te zijn. Nee, het kan. Dat vertrouwen heb ik samen met de ploeg opgebouwd. Daar hebben we naartoe gewerkt."



Die bravoure is bij Kruijswijk niet altijd vanzelfsprekend geweest. ,,Mijn ontwikkeling als renner en persoonlijkheid is in golven gegaan. Die heeft wat langer geduurd dan bij andere renners soms het geval is. Ik ben meer een kopman geworden, stuur de ploeg meer aan. Ik hoop dat ik dezelfde Steven ben gebleven, maar draag nu wel meer verantwoordelijkheid en benader de mensen om mij heen binnen de ploeg anders. Dat moet ook. Ik ga nu niet meer naar een grote ronde om top 10 te rijden. Nu wil ik klaar zijn om voor die trui te gaan. En als dat niet lukt, is een podiumplek gewoon realistisch."