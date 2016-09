Sagan twijfelt over deelname aan WK in Qatar

Drie rvc-leden van de KNVB blijven voorlopig aan

20:40 Drie leden van de raad van commissarissen van de sectie betaald voetbal van de KNVB zijn voorlopig niet van plan om te vertrekken. Henk Kivits, Simon Kelder en Johan de Kock blijven in ieder geval in functie totdat de algemene vergadering zich over de kwestie buigt.