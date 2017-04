Sampaoli wil wel, geweldig nieuws

Je schoenveter!'



Daar trap ik dus niet in. Nooit. Op 1 april ben ik alert. Dagen daarvoor al. Toen de naam Ron Jans viel in relatie tot het bijna failliete Nederlands elftal dacht ik dus: 1 april.



Het bleek serieus. Sommige kenners en volgers zijn zo wanhopig dat ze Ron Jans capabel achten Oranje te coachen. Ron Jans zelf was best gevleid maar, en dat siert hem, hij voelde zich ook opgelaten. Jans: 'Als er 28 afzeggen, tja, dan...'



Toen zaterdag de Argentijn Jorge Sampaoli zei heel graag Oranje te willen coachen geloofde eerst bijna niemand dat. Het was 1 april.



Men had beter moeten weten. De man die Jorge Sampaoli had gevraagd of hij interesse had is Leo Verheul en die schreef niet alleen de hilarische autobiografische roman De kunst van het mislukken, Leo interviewde ooit onder anderen César Luis Menotti, Romário en Diego Maradona. Of deze beroemdheden die interviews van harte gaven betwijfel ik, want Leo kan iemand stalken. Maar hij deed het toch maar.