Sanne en het wonder van de familie Wevers

Alles is hier groot. Het stadion. Het podium. De belangen. Maar de vrouw op de mat kijkt niet om zich heen. Ze ziet niets. Het publiek niet, de camera's niet, haar naam op het scorebord niet. Ze hoort niet dat de speaker haar naam omroept. Ze staat stil en ze staart recht voor zich uit, naar de tien centimeter brede balk vlak voor haar. De balk, de balk, de balk is alles wat er is. De rest van de wereld bestaat niet.



Dat ze in de finale van dit onderdeel staat, op de Olympische Spelen, is een klein wonder. Ze plaatste zich voor Rio als lid van de vrouwenturnploeg - het is veertig jaar geleden dat er voor het laatst een ploeg met Nederlandse turnsters aan de Spelen meedeed. Nederland en turnen, dat was jarenlang zoiets als Jamaicanen in een bobslee: ze mochten al blij zijn als ze meededen. Het aantal medailles dat Nederlandse vrouwen op de Spelen haalden in het turnen is heel makkelijk uit te rekenen: nul plus nul plus nul is nul. Turnmedailles, die worden nu eenmaal gewonnen door Chinese of Amerikaanse springveren, door Roemeense kindsterretjes of Russische diva's. Door meisjes, vrijwel altijd. Door tieners die na afloop giechelen in de camera. Door iele popjes die door de catacomben lopen met een Hello Kitty-rugzak.



Sanne Wevers, geboren op 17 september 1991, is al 24. In vrijwel alle andere sporten ben je dan nog jong. In het turnen niet. Daar ben je op je 24ste een oma. Jonge, onvolgroeide meisjes zijn kleiner, lichter en leniger. Ze kunnen vaak nog net een keer vaker om hun as draaien, nog net een pirouetje extra maken. Een paar tienden hier, een half puntje daar: in het turnen sta je als 24-jarige vrouw al met 3-0 achter voordat je één radslag hebt gemaakt.



Daar, naast de mat, in het oranje trainingspak, staat haar vader. Vincent heet hij. Ze noemt hem in de turnhal bij zijn voornaam. Papa zegt ze alleen thuis. Dat hebben ze ooit zo afgesproken. Ze wilden niet dat andere turnsters het gevoel zouden hebben dat hij haar, en haar tweelingzus Lieke, zou voortrekken. Thuis zijn ze dochters, in de turnhal turnsters. Simpel.



Het kon eigenlijk niet anders dan dat ze turnsters zouden worden, Sanne en Lieke. Hun ouders kennen elkaar van het turnen. Tot hun twaalfde trainden ze bij hun moeder - Gemma. Daarna nam vader Vincent het over. Eigenlijk was Lieke altijd het grootste talent van de twee. Ze was peziger, sneller, sterker misschien ook wel. De meeste oefeningen gingen haar net iets makkelijker af. Maar Lieke kreeg de ziekte van Pfeiffer en kampte jarenlang met blessures. Sanne bleek toch net iets beter. Vooral op dat ene onderdeel: balk.



Ze weet niet precies wat het is, maar die balk heeft haar altijd getrokken. Je moet er snel en technisch voor zijn, maar ook sierlijk en charmant. En vooral: je mag geen fouten maken. Op andere onderdelen kun je soms nog iets rechtzetten; op balk is elke misstap er één te veel. Zet je voet een halve centimeter te veel naar links en je ligt ondersteboven naar het plafond te staren. Beweeg je schouders een keer te bruusk en je evenwicht is kwijt. Op de balk gaat het om balans, om controle, om draaien en springen op een draadje, om dansen op de vulkaan. Je moet het niet alleen kunnen; je moet het ook dúrven.



Ze knippert met haar ogen. Zet haar voet naar voren. In haar hoofd speelt ze haar oefening nog een laatste keer af. De pirouettes, de radslagen, de sprongen waarbij ze ondersteboven in de lucht hangt en de tijd lijkt te verglijden als het zand door je handen op een stranddag in juli. Door haar hoofd schiet het beeld van de alcoholloze afscheidsborrel voordat ze naar Rio vertrokken. Ze ziet zichzelf nog staan, thuis in de tuin in Oldenzaal, terwijl ze samen met haar moeder en haar zusje het volkslied zingt. Het was een grapje. Maar wel eentje met een serieuze ondertoon.



In andere landen word je als turnster gemaakt, gekweekt, gekneed. Kijk naar China, kijk naar Amerika, kijk naar Rusland: elk jaar trekken ze er een nieuw blik met turnsters open. In sommige systemen zijn de turnsters als eieren: ze worden keer op keer tegen de muur gegooid - alleen de sterksten blijven over. Dat is lullig voor de zwakkeren, maar de sterksten krijgen alles wat ze nodig hebben. De beste trainers en trainsters, een uitgebreide medische staf, alle trainingsfaciliteiten die ze zich kunnen wensen. Ze hoeven zelf niet na te denken, ze hoeven zich geen zorgen te maken over geld of een plaats om te trainen. Sanne Wevers wel.