Schaatsers zijn het zat

De KNSB en de rest van schaatsend Nederland liggen op ramkoers. Stijgende onvrede over de bond heeft van atleten, ploegen en gewesten, van oudsher sterk verdeeld, een hecht collectief gemaakt. Inzet van het conflict is in eerste instantie de begroting voor komend seizoen. De KNSB dacht de pijn eerlijk te hebben verdeeld. Na een verlies van 3 miljoen euro in 2015 móest er worden bezuinigd. De schaatsbond schrapte 30 procent van het personeelsbestand en kortte de premiepot voor schaatsers met 45 procent. In plaats van sympathie creëerde de bond een gemeenschappelijke vijand. Ploegen, gewesten en atleten stelden zonder medeweten van de KNSB een alternatieve begroting op. Op 1 oktober is het D-day, dan beslist de Ledenraad of de KNSB gehoor moet geven aan dat plan. Die kans lijkt groot, ook al denkt de bond anders.

In mei wilde die Ledenraad niet zomaar akkoord gaan met de KNSB-begroting voor 2016-2017. Er werd een zogenoemde convenantgroep opgericht met als opdracht goed te kijken naar inkomsten en uitgaven van de bond. Na weken van overleg trokken ploegen, atleten en gewesten de conclusie dat de KNSB onvoldoende bereid was concessies te doen. ,,Het was een heel moeizaam proces. Over en weer moest er water bij de wijn. Maar al het water en alle wijn zit eigenlijk bij de bond", zegt Bert Jonker, als voorzitter van de Vereniging Professionele Schaatsteams (VPS) lid van de werkgroep. Met name de hoge personeelskosten van de bond, naar verluidt 4 miljoen euro per jaar, zetten kwaad bloed. Dat blijkt uit gesprekken met diverse betrokkenen. Ploegen, schaatsers en gewesten vinden daarnaast dat de KNSB een dienstverlenende instantie moet zijn voor hun leden en dat niet is. In hun alternatieve begroting moet de bond verder saneren en worden ploegen, atleten en gewesten ontzien.

Omdat de Ledenraad bestaat uit gewesten, schaatsers en merkenteams (VPS), lijkt de vergadering van 1 oktober een formaliteit en is het slikken of stikken voor de bond. ,,We voeren uit wat de Ledenraad ons opdraagt", zegt KNSB-directeur Theo Fledderus. ,,Maar ik heb niet het gevoel dat het wij tegen de rest is. Volgens mij heeft onze achterban een genuanceerde mening. In het alternatieve plan moeten we het met nog eens 15 mensen minder doen en houden we er 20 over. Dat kan gewoon niet, de citroen is helemaal uitgeknepen. Wij hebben gesneden in ons vlees, anderen moeten ook een stap terug doen."