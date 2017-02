'Schaf die transfers in januari maar af'

In de filosofie van beide zaakwaarnemers leidt de winterse transferperiode vooral tot getouwtrek in de marge, of tot wat vlug reparatiewerk. Juist clubs die kunnen degraderen, of die nog perse de Champions League moeten halen, willen nog snel zaken doen. ,,En ze willen allemaal vooral aanvallers,'' ziet Raiola.



Precies de categorie spelers die vrijwel iedere club binnenboord wil houden, tenzij het een overbodige wisselspeler betreft. Gevolg: het regent gokjes, paniekaankopen, vlugge huurdealtjes en noodoplossingen. In Nederland maakte Roda JC het wel erg bont, met liefst negen nieuwe spelers in een paar dagen tijd, binnenwaaiend vanuit alle windstreken. Ajax haalde op het nippertje de Braziliaan David Neres voor een miljoenenbedrag.



Maar met serieus geld wordt er vooral in Engeland gesmeten, met vele tientallen miljoen ponden in totaal. En in 'het nieuwe voetballand' China, niet te vergeten, waar ze gisteren óók doodserieus een miljoenenbod uitbrachten op Brabander Kevin van Veen van Scunthorpe United, voorheen een parttime bouwvakker. ,,Niet normaal wat ik kan verdienen,'' zei Van Veen, hardop hopend dat het doorgaat.



Maar fascinerend is ook een verhaal als dat van Trent Sainsbury. Tot voor kort een betrouwbare verdediger van PEC Zwolle, die vorig jaar een lucratief contract tekende bij de Chinese club Jiangsu Suning.



Maar wat blijkt? Sainsbury is sinds gisteren opeens speler van Internazionale in de Serie A. Niet omdat de Italiaanse club hem nou zo enorm nodig heeft, maar bovenal om praktisch/economische redenen.