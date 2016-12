Schippers: Ik kan, boem, vanuit het niets boos worden

Die verwachtingen over jou in Nederland. Hebben die invloed gehad op de Olympische Spelen?

,,Ik ging er in elk geval niet onbevangen in, zoals op de WK in Peking een jaar eerder, waar ik goud en zilver won. Nu had ik het gevoel dat Nederland dacht dat ik die twee gouden medailles alleen maar op hoefde te halen.''



Dat vind je vervelend?

,,Soms een beetje jammer, ja.''



Maar jij ging toch óók alleen voor goud?

,,Zeker. Ik ben superperfectionistisch. Voor ietsje minder dan goud doe ik het niet. Maar ik weet van tevoren wel dat het niet makkelijk is.''



En welk gevoel heb je nu, wanneer je terugdenkt aan de Spelen?

,,Dan besef ik dat ik toch iets heel bijzonders heb gedaan. Daar heb ik veel hulp van mensen om mij heen voor nodig gehad. Om die zilveren medaille, tussen het sprintgeweld van deze wereld, te waarderen. Maar ook zijn de Spelen een rollercoaster geweest. Anderhalve dag voor mijn eerste race raakte ik geblesseerd. Ik wilde daar mijn allerbeste race ooit lopen en dan gebeurt er zoiets..."



Neem ons eens mee naar het ontstaan van de blessure.

,,Ik had op woensdag, anderhalve dag voor mijn eerste race op de 100 meter, mijn warming up gedaan op de training. Stond klaar om een acceleratie te doen over twintig à dertig meter. Ik wilde afzetten en toen schoot het ineens vol in mijn adductor, een spier in de liesstreek. Ik schrok mij kapot en dacht: daar gaan we, het is klaar. De artsen gaven mij kort daarna tien procent kans om nog te kunnen lopen."



Heb je dingen kapot gesmeten uit woede, of in een hoekje zitten huilen?

,,Nee, eerlijk gezegd heb ik alle emoties geprobeerd te blokken. Probeerde rustig te blijven. Ik heb mezelf die week zwaar voor de gek gehouden. Zei zelfs tegen mijn ouders dat het 'wel meeviel'. We zullen ook nooit helemaal weten wat het precies was, want ik wilde geen echo of mri-scan laten maken. Ik dacht op de korte termijn: 'als het kapot gaat, gaat het maar kapot. Dit zijn de Olympische Spelen.' Soms kan ik een heel emotioneel persoon zijn, maar nu probeerde ik niet na te denken. Ik ging er gewoon het beste van maken."



Dat bleek tijdens de eerste finale, op de 100 meter, een vijfde plaats te zijn.

,,Elke dag verbeterde het iets, maar iets is niet goed in het centimeterwerk van de sprint. Ik merkte in die finale dat mijn lijf niet vol durfde te gaan bij de eerste twee passen. Dat kun je ook zien. Ik stap het blok uit, in plaats van een echte afzet.''



Na afloop reageerde je voor de camera's kortaf en was je razendsnel weg in de mixed zone. Zagen we daar de opgekropte frustratie in jou?

,,Ja, dat denk ik wel. Mentaal was het een superzwaar proces.''



Schrik je achteraf van zo'n reactie?

,,Misschien een beetje, maar het was voor mij zo frustrerend. Ik heb normaal nooit iets. We deden niets geks, niets nieuws. Ik kan mezelf niets verwijten. Het was een doodnormaal versnellinkje... Dit overkomt elke topsporter een keertje, maar bij mij blijkbaar op het belangrijkste moment van mijn carrière."



Na die finale verzwijgt ze de blessure nog grotendeels. Een dag later vertelt ze het alsnog. Mensen begonnen te gissen, dat wil Schippers niet hebben. ,,Achteraf had ik het misschien beter meteen kunnen vertellen."



De klachten in haar lies nemen af en Nederland telt af naar hét moment. De 200 meter, nog meer dan het koningsnummer het domein van de 24-jarige Utrechtse. Ze gelooft erin. ,,De pijn was vrijwel uit mijn gedachten en ik wist dat op de 200 meter de start minder belangrijk zou zijn.''



Op woensdag 18 augustus klinkt het startschot, waar ze maanden naar toe heeft getraind. De beste start heeft Elaine Thompson. Bij het uitkomen van de bocht wordt van Schippers een enorme inhaalrace gevraagd. Maar haar benen kunnen die vraag niet beantwoorden. Ze drukt haar borst nog over de finish, raakt uit balans en valt. 21,88 seconden, haar tweede tijd ooit. Zilver.



Nu zegt ze: ,,Ik ben trots dat ik ondanks alles redelijk heb kunnen lopen.''



Redelijk.

,,Ja. Het is niet anders. Mijn vorm was goed, maar niet 'top-top'. En die blessure speelde onbewust toch mee.''



Van trots of enige vorm van blijdschap is na haar race nog niets te merken. De Jamaicaanse Thompson is aan een vreugdedansje bezig, terwijl de spikes van Schippers door de lucht vliegen. ,,Weer die frustratie, hè?'' zegt Schippers. ,,Past ook wel bij de sprint, waar je al je krachten spaart voor die kleine 10, 11 of 21 seconden. En ook bij mijn karakter. Ik kan explosief zijn. Boem, vanuit het niets boos worden, terwijl ik dat helemaal niet vaak ben. Het is niet dat ik een kort lontje heb, kan het juist heel lang opsparen. Maar dan komt alles ineens naar boven en knalt het eruit. Heb ik ook met andere emoties, trouwens. Ben ik ineens heel blij, dan weer druk en dan weer heel rustig. Dat is voor anderen soms wel moeilijk.''