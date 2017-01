Serena Williams schrijft historie met 23ste grandslamtitel

Sinds Wimbledon 2016 deelde ze het record met de Duitse Steffi Graf, die 22 grandslamtitels achter haar naam heeft staan. Het was de zevende keer de Serena de titel veroverde op de Australian Open.



Veertien jaar geleden stonden ze in Melbourne al tegenover elkaar in een eindstrijd. Toen won Serena na een lange driesetter. Ditmaal hield ze het korter. Serena, die na haar winst de nummer één positie op de wereldranglijst overneemt van Angelique Kerber, begon zenuwachtig aan de wedstrijd. In de eerste set regende het aan beide kansten breaks. In de eerste vier games wist geen van de vrouwen de servicegame te behouden.



Venus was de eerste die in de vijfde game het punt op eigen service (3-2) veroverde, maar moest haar volgende opslaggame alweer inleveren. Die break leverde Serena uiteindelijk setwinst op. In de tweede set pakte Serena de break in de zevende game: 4-3. Bij 5-4, na 1 uur en 21 minuten, benutte ze haar eerste matchpoint.